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الجامعة الإسلامية تنشئ وحدة للعمل التطوعي

صحيفة البلادaccess_time5 / محرم / 1443 هـ      13 أغسطس 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

المدينة المنورة : البلاد

أنشأت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وحدة للعمل التطوعي تهتم بإدارة الأعمال التطوعية وتنظيمها للمنسوبين المتطوعين وتسهم في حفظ حقوق المتطوعين وإيجاد مظلة رسمية لتطوعهم داخل وخارج الجامعة .

الجدير بالذكر أن الجامعة الإسلامية تشارك بمنسوبيها المتطوعين في العديد من الفعاليات والملتقيات والمناسبات الدينية والوطنية، حيث يعمل العديد من الطلبة في الترجمة والإرشاد بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية ذات الصلة، كما وضعت الجامعة بنداً خاصاً بالتطوع في آلية الترقيات الجديدة التابعة لمنصة التطوع المعتمدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك للإسهام في تحقيق أحد أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ بالوصول إلى ١٠٠٠٠٠٠ متطوع .

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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