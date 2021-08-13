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الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرفة

صحيفة البلادaccess_time5 / محرم / 1443 هـ      13 أغسطس 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

أعلنت وزارة المالية ممثلة في مكتب إدارة المشاريع، الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرفة التي بدأت بها مطلع هذا الأسبوع يوم السبت 28 ذوالحجة 1442هـ الموافق 7 أغسطس 2021م.

وقد أشاد معالي وزير المالية بالدور المبذول من جميع الجهات لإتمام هذا العمل وذلك بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود-حفظه الله- وبمتابعة مباشرة من سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وشكر معاليه جميع الجهات الحكومية المشاركة ورئيس ومنسوبي إدارة المشاريع بالوزارة على الجهود المبذولة على مدار الساعة لإكمال أعمال الصيانة في الموعد المحدد، وقد تشرف معاليه وفق التوجيه الكريم بزيارة الكعبة الشريفة في ختام أعمال الصيانة واستمع من أعضاء الفريق لما تم من أعمال وفق الخطة المحددة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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