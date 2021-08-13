الأهلي والفيصلي يكتفيان بنقطة

جدة – هلال سلمان
تصوير – ريان أبوهبرة
تعادل فريق الأهلي مع ضيفه الفيصلي بهدف لمثله. في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب (الجوهرة). في الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
بدأ اللقاء بإيقاع سريع من الطرفين، ونجح الفيصلي. في تسجيل هدف التقدم بواسطة الفرنسي رومان أمالفيتانو. برأسية خادعت الحارس محمد العويس في الدقيقة 27، لكن الأهلي. أدرك التعادل بتسديدة قوية من محمد المجحد بعدها بعشر دقائق. لينتهي الشوط الأول بالتعادل (1-1).
وفي الشوط الثاني، حاول الفريقان كثيرا من أجل الوصول للمرمى. لكن اللعب انحصر في وسط الميدان دون خطورة حقيقية. لينتهي اللقاء بالتعادل الذي منح الطرفين أول نقطة. في رصيدهما بالدوري في نسخته الجديدة.