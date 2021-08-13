الأمريكي أبو ناصر… نجم اليوم السادس بـ “هاتريك”

متابعة- حمودالزهراني
خطفت هجن “سعودي برونكس” المملوكة للفنان الأمريكي. قاسم دين (أبو ناصر) المعروف باسم. سويز بيتز الأضواء بفوزه بثلاثة أشواط “هاتريك”. خلال الفترة الصباحية، اليوم الجمعة، في اليوم السادس من المرحلة. التمهيدية في النسخة الثالثة من مهرجان ولي العهد للهجن. المقام حالياً على أرض ميدان الطائف للهجن.
فقد فازت البكرة “كيم” المملوكة لأبو ناصر. بالشوط الرئيس الأول للبكار، وحققت أفضل توقيت. بزمن قدره (4:37.079)، فيما خطفت “روز” الشوط الثالث. وفازت البكرة “اليشا2” بنوماس الشوط السابع، المخصصة لسن الحقايق. “بكار – قعدان” عام، وبمسافة 3 كيلومترات.
ويعد الأمريكي قاسم دين أبوناصر مغني “الراب” الشهير، والقادم من ضواحي نيويورك. من أشهر الملاك المشاركين في عالم سباقات الهجن في السعودية. وأول أمريكي يفوز فيها عام 2020م، إضافة إلى أنه صاحب أغلى صفقة شراء مطية لـ “لقعدان المفاريد”. في تاريخ المهرجان، الذي انطلقت نسخته الأولى عام 2018م. بعد إبرامه صفقات نقل ملكية القعود (المهيب) بمبلغ 1.6 مليون ريال،. قبل انطلاق النسخة الحالية.
وجاءت نتائج المركز الأول لبقية الأشواط الـ 16 على النحو التالي. “القناص” لمحمد وليد العواجي، “شاهين” لحمد عوض الكربي. “وشيم” لناصر غانم المري، “الذيب” لعبدالله بن صالح المري، “مجمل” لحمد بن راشد المري، “مرحبا” لناصر بن مسعود المري، “الصداوي” لمحمد حمد المري، “حلا” لهجن السيلية، ” الفاخر” لعامر بن راشد المري، “أحداث” لسعيد بن حمد المري، “جلمود” لسعيد بن عبيد المري، “عوايد” لنايف بن راشد محسن المري، و”الصاعد” لعبدالعزيز بن عايض سعد العصيمي.
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