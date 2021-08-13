أدبي الباحة ينفذ ورشة تشكيلية عنوانها المحبة والسلام

الدمام- حمودالزهراني

استضاف نادي أدبي الباحة الأدبي الثقافي يوم أمس الفنان التشكيلي عبدالعظيم الضامن .

وتحدث الضامن عن تجربته الفنية قائلاً أنه في العام ٢٠٠٥ م بدأ رحلته مع التفكير لتقديم فن مختلف عن السائد ، والتقى مجموعة كبيرة من فنانين المملكة لإرسال رسالة للعالم ، مفادها “نحن رسل سلام” و تم ترشيحه للمشاركة في المخيم الكشفي العالمي في لندن ، والذي يصادف الإحتفال بمرور مائة عام على الحركة الكشفية في العالم ، وكان مخيم صقر العروبة الكشفي في الباحة حتى ننطلق الى لندن ، وأضاف في الباحة رسمنا لوحة بطول عشرين متر حضرها وزير التربية والتعليم ومدير تعليم الباحة ، ومنها كانت البوابة لمشاركة اللوحة عالماً ، واستمرت لوحة المحبة والسلام اطول بها بلدان العالم لتكون رسالة من المملكة للعالم ان الفن يجمعنا .

وأوضح أنهم أطلقوا عدة مبادرات مع مرور الزمن لخدمة المجتمع من خلال اللوحة ، حيث كانت البداية بحقيبة المحبة والسلام والتي يعود ريعها لدعم جمعية السرطان ، وهي دعم للأسر المنتجة التي تصنع الحقائب ، وكذلك مبادرة ألوان الأمل لإسعاد مرضى السرطان .

وقال أنه خلال ستة عشر عاماً بلغ طول اللوحة قرابة الف وستمائة وخمسون متر ، مضيفاً “اليوم نبدأ في نادي الباحة الأدبي الثقافي برسم جزء من اللوحة لنطول بها بعض المواقع التراثية في مدن الباحة ، ويتم عرضها بعد اكتمالها في مدن المملكة وعواصم العالم” .