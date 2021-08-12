751 حالة إصابة بكورونا

الرياض- البلاد

أعلنت وزارة الصحة، أمس، عن تسجيل 751 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد 19) وتعافي 1389 حالة، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 10182 حالة منها 1407 حالات حرجة. وبلغ إجمالي الإصابات في المملكة 525927 حالة، وحالات التعافي 517379 حالة،

وتم تسجيل 9 حالات وفاة، ليصل الإجمالي إلى 8366 حالة. وأوصت الوزارة بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية واستكمال أخذ جرعتين من اللقاح للوقاية من متحورات الفيروس سريعة الانتشار، والتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة المستجدات.