المحليات

300 ألف مستفيد بوزارة العدل يصدرون وكالاتهم الأولى إلكترونيًا

صحيفة البلادaccess_time4 / محرم / 1443 هـ      12 أغسطس 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

كشفت وزارة العدل عن ارتفاع عدد المستفيدين من توجيه معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بإلغاء شرط إصدار الوكالة الأولى حضوريًا عبر كتابات العدل، وإتاحتها من خلال بوابة ناجز الإلكترونية najiz.sa إلى أكثر من 300 ألف مستفيد، خلال خمسة أشهر.

وأكدت الوزارة أن إتاحة الخدمة إلكترونيًا جاء في سياق عمل الوزارة على تحويل الخدمات التوثيقية كافة إلكترونيًا بالكامل دون الحاجة لزيارة المستفيدين لكتابة العدل؛ بهدف تيسير الإجراءات عليهم، ورفع كفاءة العمل والأداء.

وكانت وزارة العدل تشترط للاستفادة من خدمة الوكالة الإلكترونية المقدمة عبر بوابة ناجز أن يكون المستفيد قد سبق له إصدار وكالة عبر كتابات العدل، قبل أن تتيح إصدارها مباشرة عبر بوابة ناجز.

وبينت أن خدمة الوكالة الإلكترونية عبر بوابة ناجز غير متاحة في حالات محددة أهمها إذا كان المستفيد قاصر سن أو عقل بموجب صك ولاية، أو إذا كان عمر المستفيد أكبر من 65 سنة ولم يسبق له إخراج وكالة؛ إذ تقدم لهم الوزارة خدمات التوثيق عن طريق خدمة كتابات العدل المتنقلة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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