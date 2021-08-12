متنزه غابة رغدان يحتضن فعاليات أرض المغامرات

الباحة- واس

يحتضن متنزه غابة رغدان في منطقة الباحة فعالية “أرض المغامرات” والتي انطلقت في الرابع من أغسطس الجاري ضمن أنشطة برنامج “صيف السعودية” الذي أطلقته الهيئة السعودية للسياحة تحت شعار “صيفنا على جوك” ويستمر حتى نهاية شهر سبتمبر ٢٠٢١، وتأتي هذه الفعاليات النوعية الكبرى بالتعاون مع المركز الوطني للفعاليات.

وتقام فعالية “أرض المغامرات” على مساحة ١٥ ألف متر مربع، وسط الغابات الكثيفة والمساحات الخضراء والمناخ الرائع وأجواء مفعمة بالمتعة والتشويق مع المغامرات الجبلية وساحات الألعاب ومناطق الجلوس ومواقع عربات بيع الأطعمة والمشروبات، كما تضم الغابة أكبر مساحة مفتوحة لمغامرات الرماية “البنت بول” في المملكة، بالإضافة إلى منطقة التسوق وبرج التحدي. وتفتح فعالية أرض المغامرات أبوابها من العاشرة صباحاً وحتى السادسة مساءً، كما خصصت الفعالية لجميع الفئات العمرية؛ مع اشتراط التحصين لمن تجاوزت أعمارهم ١٢ سنة، كما تطبق الاجراءات الاحترازية بلبس الكمامة وتطبيق التباعد الاجتماعي في كل المواقع والأوقات لضمان تجربة ممتعة وسلسة وآمنة.