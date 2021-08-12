قادمون من نيجيريا.. وصول أول فوج لمعتمري الخارج غداً

مكة المكرمة – أحمد الاحمدي

أكد عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة هاني علي العميري أن يوم غد الجمعة سيشهد وصول أول فوج من المعتمرين القادمين من خارج المملكة لأداء مناسك العمرة لموسم العمرة لهذا العام

وقال العمري أن مساء غداً ستصل أولى الرحلات المعتمرين القادمة من نيجيريا ، مؤكدا أن شركات ومؤسسات العمرة قامت بالاستعداد والتجهيز

منذ وقت مبكر لاستقبال معتمري الخارج وذلك من خلال استقبال المعتمرين من المطار والفنادق والاشراف في دخولهم للمسجد الحرام وأخذ مواعيد عبر تطبيق اعتمرنا والاشراف المباشر من خلال موظفين مؤهلين من قبل شركات ومؤسسات العمرة والتواجد والمتابعة مع كل مجموعة خلال ذهابهم لأداء مناسك العمرة أو زيارة المدينة المنورة.

وأشار إلى أنه من خلال المنصات الإلكترونية يستطيع المعتمر شراء البرنامج كاملًا من طيران ومواصلات وفنادق وإعاشة وتحديد شركة أو مؤسسة العمرة لتقديم الخدمات لافتاً إلى أن جميع الخدمات والباقات إلكترونية، تعرض عن طريق منصات حجوزات عالمية ومحلية معتمدة من قبل وزارة الحج والعمرة السعودية، بطريقة مجموعات بنظام B2B أو عن طريق أفراد بنظام B2C، في حين أن شركات العمرة السعودية تقدم بالباقات السكن والنقل وجميع الخدمات الأرضية.