فوائد البرقوق للصحة العامة.. ٦ مزايا ستجعلك لا تتخلى عن تناوله

البرقوق من الفواكه المحببة لطعمه اللذيذ وكذلك دوره في تعزيز مناعة الجسم.

وكذلك يساعد على حل الكثير من مشاكل الجهاز الهضمي وتحسين الدورة الدموية والحفاظ على صحة القلب.

وبحسب تقرير لموقع ألوان فإن فوائد البرقوق لجسم الإنسان تتلخص فيما يلي

1- يساعد في تحسين الدورة الدموية

نظرًا لاحتوائه على فيتامين ك والبوتاسيوم يساعد البرقوق على امتصاص الحديد في جسم الإنسان.

وامتصاص الكميات الكافية من النحاس والحديد لتكوين خلايا الدم الحمراء التي تنقي الدم وتعزز الدورة الدموية.

لذلك إذا كنت تعاني من نقص الحديد أو الأمراض المرتبطة بالدم فقم بإدخال البرقوق في نظامك الغذائي.

2- يساعد على الهضم

أصبحت مشاكل الهضم أكثر شيوعًا في العالم حاليًا، بسبب الاعتماد على نظام غذائي غير سليم.

ويعد البرقوق مصدرًا هامًا للألياف الغذائية لاحتوائه على مواد الإيزاتين والسوربيتول بما يساعد فى تنظيم عمل الجهاز الهضمي.

حيث أن لكلا المكونين تأثير ملين لذلك ينصح بتناوله للأشخاص الذين يعانون من الإمساك.

3- مفيد لصحة البشرة

تعمل مضادات الأكسدة الموجودة فى البرقوق جنبًا إلى جنب مع فيتامين C الموجودة فيه على تعزيز صحة البشرة وجعلها متوهجة وأكثر نضارة.

حيث تشير العديد من الأبحاث إلى أن الطعام الذي يحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي يقلل من خطر ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة على الجلد.

4- تعزيز المناعة

يحتوى على نسبة عالية من فيتامين سي، لذا فإنه يساعد في تقوية جهاز المناعة ومحاربة الالتهابات.

ويزيد من مقاومة الجسم ضد الأمراض والعدوى.

5- الحفاظ على صحة القلب

يساعد في حماية قلبك من بعض المشاكل الصحية كما يساعد على الحماية من السكتة الدماغية والنوبة القلبية.

لأنه يساعد على سيولة الدم في الشرايين.

6- الحفاظ على صحة العين

يحتوي على بيتا كاروتين وفيتامين سي ويعد من المواد الهامة للحفاظ على صحة عينيك.

كما أنه يمنع الإصابة بإعتام عدسة العين والضمور البقعي المرتبط بتقدم العمر.

ويوفر الحماية اللازمة من أضرار الأشعة فوق البنفسجية على عينيك.

لذا يمكنك حماية صحة عينيك والحفاظ عليها من خلال إدخال البرقوق في نظامك الغذائي اليومي.