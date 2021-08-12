عبر واتساب في خطوات بسيطة.. كيف ترسل رسالة دون كتابتها

واتساب يحظى بملايين المستخدمين حول العالم بينما يبحث هؤلاء عن الخيارات الأسهل.

وذلك بشأن إمكانية إرسال الرسائل النصية عبر تطبيق واتساب «بدون كتابتها» توفيرا للوقت.

وبالفعل هناك العديد من الحيل التى يمكن استخدامها لإرسال الرسائل على «واتساب» دون الحاجة للكتابة.

وذلك عبر الهواتف العاملة بنظامي تشغيل «أندوريد» و«iOS»، وتمثل تلك الحيل الطريقة الملائمة لإرسال الرسائل حال كون المستخدم «مشغول فى العمل».

أو في وضع لا يسمح بكتابة رسالة وذلك بحسب صحيفة «إكسبرس» الهندية.

إرسال رسالة دون كتابتها على واتساب لـ«أيفون»

بالنسبة لهواتف «أيفون»، كل ما على المستخدم فعله هو طلب الكتابة من المساعد الشخصي «SIRI».

وبالتالي لن يكون هناك حاجة لفتح التطبيق بالشكل المعتاد، إذ سيقوم المساعد الشخصي بالوظائف الاعتيادية نيابة عنك.

كيفية إرسال رسالة دون كتابتها على واتساب لهواتف «أندرويد»

– تحتاج أولا لتثبيت «Google Assistant»، حال لم تتمكن من تفعيله بالطريقة الاعتيادية.

عبر قول «Hey Google» أو «Okay Google».

– بمجرد التثبيت، اضغط على «فتح-open»، ثم قل «Hey Google – مرحبا جوجل».

– بعد ذلك، سيرد عليك المساعد الرقمي، ويمكنك بعد ذلك قول: «إرسال رسالة WhatsApp إلى اسم الشخص».

– سيسألك «Google Assistant» بعد ذلك عما يجب ذكره في الرسالة.

– سيقوم المساعد الافتراضي «Google Assistant» بعد ذلك بكتابة الرسالة وعرضها عليك أولا.

وسيخبرك بعدها بأن الرسالة جاهزة للإرسال إلى «واتساب»، وبعد ذلك ما عليك سوى أن تقول: «حسنًا، أرسلها»، سيتم بعدها تسليم رسالتك، وفي المرة الثانية، قد يرسل المساعد الرسالة مباشرة.

ولكن يجب أن تمنح تطبيق «جوجل» إمكانية الوصول إلى إشعاراتك، عبر الانتقال إلى قسم الإشعارات في الإعدادات.