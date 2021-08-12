تجهيز مدارس الطفولة المبكرة بتعليم منطقة مكة

مكة المكرمة – احمد الاحمدي

أنجزت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة المشاريع والصيانة وشركة تطوير للمباني 28 موقعاً لمدارس البنين المعاد تخصيصها لصالح مدارس الطفولة المبكرة والتي بلغت نسبة الإنجاز في أغلب مواقعها ما بين 85 % إلى 90 % وقد تم إنجاز التعديلات في زمن قياسي استغرق 2000 ساعة عمل، وذلك استعدادًا للعام الدراسي الجديد.

كما اطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلةً بإدارة التدريب والابتعاث ( بنات _ بنين) حزمةً من البرامج التدريبيةِ المكثفة، استهدفت شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية، وذلك بهدف التطوير المهني التعليمي الصيفي لعام 1442 ، عن بعد، والتي تم الإعلان عنها عبر البوابة الإلكترونية حيث تم تنفيذ 13 برنامجًا مُستهدفًا 1041 متدربا ومتدربة خلال 41 يوما تدريبيا و 13032 ساعة تدريبية، تم خلالها تقديم البرامج التدريبية للبنين بواقع 7 برامج تدريبية استفاد منها 462 متدربا خلال 22 يوما تدريبيا و 6056 ساعة تدريبية. فيما حظيت 552 متدربة بـ(6) برامج تدريبية منوعة خلال (19) يوما و 6976 ساعة تدريبية.