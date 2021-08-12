الأخيره

القبض على مقيم نشر صوراً عن حيازته مبالغ مالية مجهولة المصدر

صحيفة البلادaccess_time4 / محرم / 1443 هـ      12 أغسطس 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول، لشخص صوّر ونشر حيازته لمبالغ مالية مجهولة المصدر عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، والتباهي بذلك، فقد تمكّنت الجهات الأمنية بالمنطقة تحديد هويته والقبض عليه، وهو مقيم من الجنسية الباكستانية، في العقد الثالث من العمر،. وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية، إلى أن المبلغ يعود لمؤسسة تجارية يعمل فيها مقيم من الجنسية ذاتها،. وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *