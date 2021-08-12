العوائد المالية للهجن تتخطى حاجز الـ «3 مليارات»

الطائف-البلاد

تركض 7516 مطية في 320 شوطاً، ضمن المرحلة التمهيدية من سباقات مهرجان ولي العهد للهجن، الذي انطلق الأحد الماضي على ميدان الطائف للهجن، التي تقدر قيمتها السوقية من 2.254 إلى 3.758 مليار ريال “متوسط سعر”، وفقاً لراصدين ومشاركين في المهرجان.

وتتراوح قيمة المطية الواحدة المشاركة في النسخة الثالثة من المهرجان ما بين 300 إلى 500 ألف ريال، حيث تقام منذ الثامن من أغسطس وحتى التاسع من سبتمبر المقبل، وتعقبها أشواط الماراثون وعددها ثمانية أشواط، وتختتم فعاليات المهرجان بالمرحلة النهائية بـ 204 أشواط.

ويبلغ عدد الهجن المشاركة في المرحلة التمهيدية من المهرجان 7516 مطية من سبع دول، ستتنافس من خلال هذا الدور في 320 شوطاً، بمشاركة جميع الفئات العمرية للهجن، ولمدة 11 يوماً على ميدان الطائف للهجن، وتتضمن 5800 مطية محلية، و1628 مطية من كل من: الكويت، قطر، البحرين، الإمارات، وعمان بالإضافة إلى 12 مطية تمثل الولايات المتحدة الأمريكية.

وتشارك في المرحلة التمهيدية مطايا من سبع فئات، هي: مفاريد، حقايق، لقيا، جذاع، ثنايا، حيل، زمول، وماراثون، حيث ستقطع الهجن في المرحلة التمهيدية 1932 كيلو متراً.

وكشف حمد بن راية المرّي الفائز بسيف ولي العهد في النسختين الماضيتين، عن أن متوسط سعر المطية الواحدة المشاركة في المرحلة التأهيلية، يتراوح ما بين 300 إلى 500 ألف ريال، وقال: “من بينها أعداد قليلة قد تتجاوز هذا المبلغ، وقد ترتفع قيمتها لمليوني ريال”.

وأضاف: “المطايا المتأهلة إلى الأشواط النهائية سيرتفع سعرها وقيمتها السوقية، وستصبح مطلباً للملاك، وسترتفع قيمتها ما بين مليون وحتى 1.2 مليون ريال”.

وأوضح المري أن المهرجان سيشهد إبرام صفقات عديدة، خاصة للهجن المتأهلة إلى الأشواط النهائية، وقال: “ستضاعف الهجن من قيمتها السوقية بمجرد وصولها إلى الأشواط الختامية، وقد تزيد بنسبة 100 في المئة من قيمتها الأساسية”. وأضاف: “من المتوقع أن يشهد المهرجان حركة بيع وشراء للمطايا المتميزة من الأشواط التأهيلية، حيث قد يصل عدد الصفقات لأكثر من 100 صفقة، ربما تتجاوز مبلغ 100 مليون ريال”.