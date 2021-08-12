التعدين يقود نمو الإنتاج الصناعي

جدة – البلاد

سجل الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي في المملكة ارتفاعا خلال شهر يونيو الماضي بنسبة 11.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، ارتفع الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي إلى 110.16 نقطة خلال الشهر وفقًا لسنة الأساس 2010، مقارنةً بـ98.45 نقطة خلال شهر يونيو من العام الماضي ، مدفوعا بنمو الإنتاج في “نشاط التعدين واستغلال المحاجر” بنسبة 19%.

ويقيس المؤشر الصناعي حجم التغير الذي يطرأ على كميات الإنتاج من المواد والسلع، التي تم تحويلها من المواد الخام إلى مواد استهلاكية في صورتها النهائية في شكل سلع، بغرض تحقيق عائد مادي.

وعرَّفت هيئة الإحصاء، الصناعات التحويلية، بالصناعات التي ينطوي نشاطها على تحويل المواد الأولية إلى منتجات نهائية أو منتجات وسيطة، فيما عرَّفت إمدادات الكهرباء والغاز والماء، بتوصيل الكهرباء والغاز بالإضافة إلى إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها، بينما عرفت الصناعات الاستخراجية بأنها المواد الخام التي تستخرج من الأرض وتعتمد هذه الصناعات على المواد الطبيعية التي لا يمكن أن تجدد أو تعوض مثل النفط والمعادن وفي وقت سابق كشف تقرير صادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية في وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن القطاع الصناعي في المملكة يضم أكثر من 16 قطاعا إستراتيجيا مُوزَّعًا على 13 منطقة إدارية في جميع أنحاء المملكة، تضم حوالي 10138 مصنعا حتى نهاية يوليو الماضي.

وأشار التقرير إلى أن مصانع مواد البناء من أكثر المصانع حسب القطاعات الإستراتيجية في المملكة بحوالي 2،016 مصنعاً، تليها المصانع العاملة في إنتاج المعادن بنحو 1705مصابع، ثم مصانع المواد الغذائية بـ 1445 مصنعًا، تليها مصانع المنتجات البلاستيكية والمطاطية بحوالي 1317 مصنعًا، ثم مصانع الآلات والمعدات بنحو 571 مصنعًا.