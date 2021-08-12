المحليات إغلاق مطعم شهير ومصادرة 1750 كجم لحوم ومواد غذائية في جدة

جدة : البلاد أسفرت الحملة الميدانية التي تنفذها أمانة محافظة جدة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية في أحياء البغدادية خلال الأسبوع الماضي عن اتلاف (1750) كجم من اللحوم والمواد الغذائية ومصادرة (220) من الأقمشة والتبغ مجهول المصدر وذلك بعد ضبط عدد من المواقع والسيارات المخالفة استغلت لإعداد ونقل المواد الغذائية وممارسة أنشطة محظورة ومخالفة. وأوضح مدير عام رصد ومعالجة الظواهر السلبية المهندس عمرو الدقس أن الأمانة واصلت حملتها الموسعة على حي البغدادية لمعالجة المخالفات البلدية والظواهر السلبية في الشوارع وداخل المناطق السكنية خلال الفترة من 25/12/1442ه حتى 03/01/1443هـ، حيث رصدت الفرق الميدانية اثناء متابعتها للمواقع التي تستغل لممارسة أنشطة مخالفة موقعين عبارة عن سكن للعمالة جرى استغلالهما لتحضير وتخزين اللحوم والمواد الغذائية مجهولة المصدر، وسط بيئة تفتقد لجميع الاشتراطات الصحية والبلدية حيث جرى مصادرة وإتلاف 1000كجم من اللحوم والمواد الغذائية بالإضافة لـ 100كجم من الشحوم كانت تستخدم لأحد مطاعم “الشاورما” الشهيرة بالنطاق، وأضاف الدقس أن فرق الرقابة تمكنت من ضبط سيارة نقل تحمل (650) كجم من الأسماك الفاسدة تمهيداً لبيعها، مبيناً بأنه تم إتلاف كامل الكمية وحجز السيارة وفي ذات السياق جرى رصد سيارة تحتوي على 600 علب من السجائر و “التمبول” وأشار م. الدقس إلى أن الفرق الميدانية خلال متابعتها للمواقع التي تستغل لممارسة أنشطة تجارية أو محظورة رصدت موقع حولته عمالة إلى معمل للخياطة، مبينًا أنه جرى مصادرة 70 من الأقمشة إلى جانب 200من أدوات الخياطة.