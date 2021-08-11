864 إصابة بكورونا والصحة تنصح بالجرعتين

الرياض- البلاد

أكدت وزارة الصحة أن لقاحات فيروس كورونا المعتمدة في المملكة فعالة وآمنة، مشددة على أهمية الحصول على جرعتين من اللقاح للوقاية من متحورات الفيروس سريعة الانتشار، حيث إن المناعة يبدأ تكونها منذ تلقي الجرعة الأولى، وتعد الجرعة الثانية منشطة لها.

وأعلنت الوزارة، أمس، عن تسجيل (864) إصابة جديدة بكورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وتعافي (451) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (10829) حالة منها (1396) حالة حرجة، فيما تم تسجيل (12) حالة وفاة ليصل الإجمالي إلى (8357) حالة. وبلغ إجمالي الإصابات في المملكة (535176) حالة، وحالات التعافي (515990) حالة.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفيروس.