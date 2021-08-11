طريقة عمل الملوخية بالدجاج

وصفة شهيرة يتميز بها المطبخ المصري وتقدم عادة في المطاعم كطبق جانبي

المقادير اللازمة

للدجاج

دجاجة وزن كيلو ونصف

ملح وفلفل

ورق غار وهيل ومستكه

بصلة مقطعة أرباع

حبة طماطم اختياري

ماء

للملوخية

400 جرام ملوخية مفرومة ناعم

ملعقة كبيرة ونصف كزبرة جافة

2 ملعقة كبيرة ثوم مفروم ناعم

قليل من الشطة اختياري

زيت وسمن

مرقة الدجاج

طريقة العمل

الدجاج

ترفع مقادير سلق الدجاج علي النار وتترك حتي تغلي

يضاف لها الدجاج ويترك لمدة ساعة ونصف او حتي تمام نضج الدجاج

يرفع الدجاج من المرقة وتصفي ويحمر الدجاج

تحضير الملوخية

نحضر قدر أخر نضع به مقدار من المرقة الخاصة بالدجاج

ثم الملوخية وتقلب مع الشطة حتي تذوب الملوخية تماماً وتتجانس مع المرقة وتغلي مرة واحدة فقط

يحمر الثوم في الزيت والسمن مع الكزبرة الجافة

ثم يضاف للملوخية ويقلب حتي يتجانس

ثم تقدم ساخنة مع الدجاج بعد تحميره