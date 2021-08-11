المرأه صحة و عافية

طريقة عمل الملوخية بالدجاج

نيفين عباسaccess_time3 / محرم / 1443 هـ      11 أغسطس 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

وصفة شهيرة يتميز بها المطبخ المصري وتقدم عادة في المطاعم كطبق جانبي

المقادير اللازمة

للدجاج
دجاجة وزن كيلو ونصف
ملح وفلفل
ورق غار وهيل ومستكه
بصلة مقطعة أرباع
حبة طماطم اختياري
ماء

للملوخية
400 جرام ملوخية مفرومة ناعم
ملعقة كبيرة ونصف كزبرة جافة
2 ملعقة كبيرة ثوم مفروم ناعم
قليل من الشطة اختياري
زيت وسمن
مرقة الدجاج

طريقة العمل

الدجاج
ترفع مقادير سلق الدجاج علي النار وتترك حتي تغلي
يضاف لها الدجاج ويترك لمدة ساعة ونصف او حتي تمام نضج الدجاج
يرفع الدجاج من المرقة وتصفي ويحمر الدجاج

تحضير الملوخية
نحضر قدر أخر نضع به مقدار من المرقة الخاصة بالدجاج
ثم الملوخية وتقلب مع الشطة حتي تذوب الملوخية تماماً وتتجانس مع المرقة وتغلي مرة واحدة فقط
يحمر الثوم في الزيت والسمن مع الكزبرة الجافة
ثم يضاف للملوخية ويقلب حتي يتجانس
ثم تقدم ساخنة مع الدجاج بعد تحميره

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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