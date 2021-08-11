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ضبط 10 مخالفين أشعلوا النار في منتزه الملك عبدالعزيز بالسودة

صحيفة البلادaccess_time3 / محرم / 1443 هـ      11 أغسطس 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (10) مخالفين لنظام البيئة، (8) مواطنين ومقيمان من الجنسيتين السورية والباكستانية، ارتكبوا مخالفات إشعال نار في غير الأماكن المخصصة لها بمتنزه الملك عبدالعزيز الوطني بالسودة.

وأوضح المتحدث الرسمي الرائد رائد المالكي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحق المخالفين من الجهات المعنية،. مبينًا أن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها هي غرامة تصل إلى (3000) ريال.

وحث الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثّل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية. على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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