خالد الفيصل يرأس اجتماع مبادرة إزالة التشوه البصري في العاصمة المقدسة

جدة : البلاد

رأس صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة اليوم، اجتماعًا بحضور أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص. وبحضور عدد من مسؤولي القطاعات الحكومية، لاستعراض مبادرة إزالة التشوه البصري في العاصمة المقدسة.

واطلع سموه على خطط الأمانة لمعالجة عناصر التشوه البصري في مكة المكرمة وتعزيز مساعي تحسين المشهد الحضري،. تحقيقًا لمستهدفات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الرامية إلى تفعيل برنامج “جودة الحياة” ضمن برامج رؤية المملكة 2030.

وتهدف المبادرة بحسب العرض , إلى توفير آلية مستدامة لتحديث ورصد ومتابعة. وإزالة عناصر التشوه البصري، والمحافظة على أعلى معايير جودة التنفيذ، بما يحقق رضا السكان.