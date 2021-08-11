بعد تأجيل زفافها 3 أيام.. عقد قران نيللي كريم وهشام عاشور!

احتفلت الفنانة المصرية نيللي كريم بعقد قرانها علي لاعب الاسكواش السابق هشام عاشور، بالجونة وسط حضور الأهل والأصدقاء.
وكانت الفنانة نيللي كريم قد قامت بتأجيل زفافها وعقد قرانها على لاعب الأسكواش هشام عاشور، إلى ما بعد انتهاء فترة الحداد على الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، التي شيعت جنازتها ظهر الأحد الماضي.
ويعد هشام عاشور من ضمن أمهر لاعبي الأسكواش في العالم ومصنف من ضمن العشر الأوائل في اللعبة، وبعد اعتزاله اللعبة أقام في أمريكا وأنشأ أكاديمية اسكواش هناك، إلا أنه بسبب ظروف جائحة كورونا عاد مرة أخرى إلى مصر.
وبعد عودة هشام عاشور، إلى مصر أنشأ مع شقيقه رامي عاشور بطل العالم العديد من الأكاديميات في الإسكواش فى مصر، وحصل على العديد من ورش التمثيل في هوليوود، وشارك في عمل هناك، كما شارك في عمل فنى بمصر وهو مسلسل “حرب أهلية” مع يسرا فى رمضان الماضى، ويعد زواجه من النجمة نيللي كريم هو الزواج الأول له في حياته.
يذكر أن، نيللي كريم أعلنت مؤخرًا انضمامها لأسرة فيلم “كازابلانكا 2” بطولة أمير كرارة، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمي، ومن المقرر تصوير الجزء الثاني في مدينة برشلونة داخل إسبانيا.