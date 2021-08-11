متابعات الصحة العالمية تحذر من خطورة تفشي فيروس “ماربورغ” الفتاك!

حذرت منظمة الصحة العالمية من خطورة تفشي فيروس “ماربورغ” وهو حمى نزفية شديدة العدوى شبيه بفيروس “إيبولا” وذللك بعد وفاة مريض في غينيا به. كما لفتت إلى أن معدلات الوفيات بفيروس ” ماربورغ” تراوحت بين 24% و 88% في موجات التفشي السابقة، وأضافت أن العدوى تحدث من خلال ملامسة إفرازات الجسم المصاب وأنسجته ، وتشمل الأعراض الصداع وتقيؤ الدم وآلام العضلات والنزف من فتحات مختلفة. وتم تشخيص الحالة الجديد في غينيا الأسبوع الماضي، وكان هناك تفشي كبير لـ “ماربورغ ” عام 1967 في جنوب وشرق أفريقيا لينتشر هذا الوباء مجددا. ويعتقد الأطباء أن فيروس ماربورغ ينتقل إلى الانسان عن طريق الخفافيش ، ثم ينتشؤ من خلال الاتصال المباشر مع الشخص المصاب. وينتمي فيروس ماربورغ إلى نفس عائلة “إيبولا” والعدوى تحدث من خلال ملامسة إفرازات الجسم المصاب وأنسجته، وتشمل أعراض الإصابة بالفيروس الفتاك هذا، الصداع وتقيؤ الدم وآلام العضلام ن بالإضافة إلى ارتفاع درجة حرارة جسم المصاب بالفيروس الفتاك.