“التماس”.. التوقيت الأفضل في الفترة الصباحية لفئة الحقايق( بكار – قعدان)

العدد 23412 الأربعاء 02 محرم 1443 هـ 08/11/2021 أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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