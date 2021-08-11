احمد العوضي يتوعد المتسبب في أزمة ياسمين عبد العزيز الصحية!

بعد سفر ياسمين عبد العزيز إلى خارج مصر وتحديدا إلى جينيف في سويسرا وذلك لاستكمال علاجها هناك، خرج أحمد العوضي عن صمته وإشتكى من الإهمال التي تعرضت له ياسمين مؤكدًا أن القانون سيحكم بينه وبين المتسبب بهذه الأزمة.
وكتب أحمد العوضي على الفيسبوك رسالة قال فيها: “ما حدث من تسيب واهمال وتخاذل وتراخي في حالة ياسمين سوف اتحدث عنه لاحقا عقب التعافي التام لياسمين وتعدي الازمه الصحيه علي خير ان شاء الله .. والقانون المصري سيحكم بيني وبين المتسبب فيما حدث… لاتظنن صمتي نسيان .. بل لكل حدث حديث”.
كانت المصادر في مطار القاهرة قالت أن ياسمين عبد العزيز جاءت إلى المطار بسيارة إسعاف ولكنها صعدت إلى الطيارة سيرا على الأقدام متجهة إلى جينيف لاستكمال العلاج وإجراء باقي الفحوصات اللازمة هناك، ودخلت ياسمين إلى المطار من صالة كبار الزوار.