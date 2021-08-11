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إمكانية استخدام السعة المقعدية الكاملة للطائرات في الرحلات الداخلية

صحيفة البلادaccess_time3 / محرم / 1443 هـ      11 أغسطس 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

أكدت الهيئة العامة للطيران المدني، أنه وبالتنسيق مع وزارة الصحة وبناء على طلب بعض الناقلات الجوية الوطنية؛ يمكن استخدامها للسعة المقعدية الكاملة داخل مقصورة الطائرة  للرحلات الداخلية.

وأوضحت الهيئة أنه يشترط أن يكون جميع الركاب مکتملي التحصين بجرعتين، ويستثنى من ذلك الفئات غير الملزمة بأخذ اللقاح (الفئة العمرية أقل من 12 سنة) أو الحالات الصحية المستثناة وفقًا لما تصدره الجهات الصحية المختصة في المملكة.

وشددت الهيئة على أهمية استمرار الالتزام بارتداء الكمامة والحث على تطهير اليدين،. وتطبيق جميع الإجراءات الوقائية المعتمدة ببرتوكولات الطيران الداخلي والدولي الصادرة من هيئة الصحة العامة (وقاية).

ونوهت الهيئة أنه سيسري العمل بهذه الإجراءات ابتداء من يوم الأربعاء الموافق 1 سبتمبر 2021م.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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