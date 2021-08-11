إغلاق منشآت مخالفة للاحترازات بجدة والشرقية

جدة- ياسر بن يوسف- الدمام- البلاد

نفذت أمانة محافظة جدة ممثلة في البلديات الفرعية وبلديات المحافظات التابعة يوم أمس الأول (3859) جولة رقابية بمشاركة الجهات المعنية وذلك ضمن الجهود المتواصلة لمتابعة التزام المراكز التجارية والأسواق بتطبيق (قرار شرط التحصين) لدخول المنشآت العامة وابراز تطبيق “توكلنا” إلى جانب امتثال المواقع للإرشادات والتدابير الاحترازية حيث أسفرت الجولات عن إغلاق 15منشأة مخالفة.

وأوضحت الأمانة أن الجهود الرقابية شملت نطاق 19 بلدية فرعية و 15 بلدية محافظة. من جهة أخرى نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس الأول، 1482 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، أسفرت عن إغلاق 11 منشأة مخالفة، وضبط 61 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا.