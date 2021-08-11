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إغلاق منشآت مخالفة للاحترازات بجدة والشرقية

صحيفة البلادaccess_time3 / محرم / 1443 هـ      11 أغسطس 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- ياسر بن يوسف- الدمام- البلاد

نفذت أمانة محافظة جدة ممثلة في البلديات الفرعية وبلديات المحافظات التابعة يوم أمس الأول (3859) جولة رقابية بمشاركة الجهات المعنية وذلك ضمن الجهود المتواصلة لمتابعة التزام المراكز التجارية والأسواق بتطبيق (قرار شرط التحصين) لدخول المنشآت العامة وابراز تطبيق “توكلنا” إلى جانب امتثال المواقع للإرشادات والتدابير الاحترازية حيث أسفرت الجولات عن إغلاق 15منشأة مخالفة.

وأوضحت الأمانة أن الجهود الرقابية شملت نطاق 19 بلدية فرعية و 15 بلدية محافظة. من جهة أخرى نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس الأول، 1482 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، أسفرت عن إغلاق 11 منشأة مخالفة، وضبط 61 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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