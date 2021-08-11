أمير المدينة المنورة يطلع على الخطط الاستراتيجية للخطوط الحديدية “سار”

المدينة المنورة : البلاد

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة اليوم،. الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الحديدية السعودية “سار” الدكتور بشار بن خالد المالك.

واطلع سموه خلال اللقاء الذي حضره عدد من المسؤولين بالمنطقة والشركة، على عرض مرئي تضمن قرار مجلس الوزراء القاضي بإلغاء المؤسسة العامة للخطوط الحديدية وإحلال الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” محلها، وما ترتب على هذا القرار من إجراءات، وكذلك عرض عن الإنجازات التي حققتها الشركة على صعيد شبكات الخطوط الحديدية،. وحركة الركاب والرحلات من وإلى المدينة المنورة خلال النصف الأول من عام 2021.

وثمّن سمو أمير منطقة المدينة المنورة، الجهود الحثيثة التي تبذلها الشركة بتوجيهات القيادة الرشيدة في مجال تطوير منظومة النقل الوطنية،. وتعزيز أهدافها بما يتوافق ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمرحلة الراهنة،. وبما يتواكب ومجمل التطلعات الاستراتيجية المنظورة للمملكة بوصفها ناقل لوجستي رئيس للمنطقة ككل.