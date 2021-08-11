أخصائية تغذية لـ : 10 أطعمة تؤخر الشيخوخة

جدة ـــ ياسر بن يوسف

يرتبط النظام الغذائي بصفة عامة بصحة الإنسان لذا فإن خبراء التغذية يؤكدون ضرورة توازن الغذاء وان يتضمن جميع العناصر، وأكدت اخصائية التغذية الدكتورة عروب سندي لـ”البلاد” أن هناك مواد غذائية مضادة للشيخوخة يمكن أن تسهم بفاعلية في التخلص من جميع علامات الشيخوخة منها: زيت الزيتون، الشاي الأخضر حيث يشتهر يشتهر الشاي الأخضر كمشروب يحتوي على العديد من الفوائد الصحية، يساعد البوليفينول، وهو مضاد للأكسدة يتوافر بمستويات عالية في الشاي الأخضر، على محاربة الالتهاب وحماية الكولاجين المخزن في الجسم كما أن الرمان غني بفيتامين C ومضادات الأكسدة في الوقاية من أمراض القلب والسرطان والمساعدة في تحسين الهضم بالإضافة إلى فوائد متعددة للبشرة والجلد.

وبالنسبة للبطاطا الحلوه فهي واحدة من الخضروات التي لها العديد من الفوائد الصحية مثل دعم الرؤية وتحسين صحة الأمعاء وتحسين أداء الجهاز المناعي.

أما الفوائد المتعلقة بالبشرة، فترجع إلى المستويات العالية من بيتا كاروتين والتي تتحول عند تناولها إلى الشكل النشط لفيتامينِ A، الذي يعتبر عنصرًا غذائيًا أساسيًا يدعم نمو وزيادة إنتاج الخلايا السليمة.

كما يعتبر العسل الخام غذاءً طبيعياً رائعاً له فوائد صحية متنوعة. أما ثمار الأفوكادو فهي عبارة فهو عبارة عن دهون دهون تحارب الشيخوخة بالنسبة للأسماك الدهنية فهي مثبطة التهابات الخلايا الجلدية وهي مثل السالمون والسردين والتونة، اما التوت الأزرق فهو يحافظ على مرونة الجلد كما يعزز “فيتامين أ” المتواجد في التوت الأزرق أو العنب البري من قدرة بشرتنا بالحفاظ على مرونتها ومحاربة الالتهاب في خلاياها كما أن الخضروات الورقية من مضادات أكسدة، أما المكسرات فهي تعتبر إضافات رائعة لنظام غذائي محارب للشيخوخة.