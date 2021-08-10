796 إصابة بكورونا والصحة تؤكد مأمونية اللقاحات

الرياض- البلاد

أكدت وزارة الصحة أهمية استقاء المعلومات الصحية من المصادر العلمية الموثوقة والرسمية، محذرة من الانسياق خلف الإشاعات والدعايات المضللة والمعلومات الخاطئة حول لقاحات كورونا (كوفيد 19) التي لاتستند على أي أساس علمي أو طبي، مشيرة إلى مأمونية وفعالية اللقاحات المعتمدة في المملكة.

وأعلنت الوزارة، أمس، عن تسجيل (796) حالة إصابة جديدة بكورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وتعافي (557) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (10428) حالة منها (1393) حالة حرجة، كما تم تسجيل (11) حالة وفاة ليصل الإجمالي إلى (8345) حالة.

وبلغ إجمالي الإصابات في المملكة (534312) حالة وعدد حالات التعافي (515539) حالة،

ونصحت الوزارة بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).