5 أخطاء أثناء الرياضة تسبب آلام الظهر

جدة ـ ياسر بن يوسف

حذر عدد من خبراء اللياقة البدنية من أخطاء شائعة يمارسها كثيرون أثناء التمارين الرياضية، ما يؤدي لآلام في الجسم، وخصوصا الظهر إذا كنت تعاني من ألم في الظهر بعد التمرين اليومي، فعليك تجنب هذه الأخطاء الخمسة المتمثلة في الانحناء إلى الأمام أو الخلف، ما ينتهي بتقوس في العمود الفقري، أما رفع الأوزان الثقيلة فيؤدي لآلام عضلات الترايسيبس ما يستوجب حمل أوزان معقولة مع ضرورة الوقوف بشكل مستقيم، مع ممارسة الإحماء من 3-5 دقائق قبل التمرين، وضرورة عدم تركيز التمرين على جانب واحد من الجسم، علاوة على عدم إهمال منطقة الخصر لأن معظم الجهد يقع عليها.تمثل التمارين الرياضية أهمية بالغة لحياة الفرد والمجتمع

وقالت أسماء محمد المزيني اخصائية علاج طبيعي كثيرا منا يبحث عن وقت لممارسة الرياضة. ولكن في الوقت الحالي يوجد الكثير من الصالات الرياضية التي تكون قريبة من مقر العمل ، لافتة إلى أن هناك انواع كثيرة للانشطة الرياضية منها المشي، الاوزان، اليوغا. وكل شخص يمارس الرياضة المناسبة و المحببة لدية. موضحة أن مزاولة المشي يوميا لمدة نصف ساعه كحد ادنى يعتبر من ابسط الرياضات واكثرها فعاليه لتنشيط الدورة الدموية في الجسم وتقوية العضلات ومهمة لعملية التمثيل الغذائي .

واستطردت أن هناك أنشطة ينصح الأطباء بمزاولتها يومياً لتحفيز الجسم لإفراز هرمون ” الإندروفين” أو ما يعرف بهرمون السعادة الذي يساعد جسم الإنسان على الشعور بالنشاط والصحة, حيث تحرص شريحة كبيرة في مجتمعنا السعودي على ممارستها بشكل يومي ، حتى أصبحت ثقافة ملموسة في المجتمع وفي أماكن مزاولة الرياضة كالمضامير المخصصة للمشي والأندية الرياضية ، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي عن بُعد .

واستطردت أن الرياضة أصبحت ثقافة ملموسة في المجتمع ، ومن الأهمية بمكان الاستمرار في ممارستها في جميع الظروف، واستغلال وسائل التواصل الاجتماعي بهدف رفع معدل اللياقة لدى المشاركين , مشيرة إلى أن التمارين عن بُعد وجدت إقبالاً واسعاً من قبل أعضاء المجتمع بوصفها ثقافة مهمة، وممارستها بكل الظروف ضرورية.