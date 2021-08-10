40 فرقة ميدانية تعالج ملاحظات شبكة الطرق

الرياض ـ البلاد

تواصل أمانة الطائف تفعيل برامج الطرق باعتبار أن المحافظة من مناطق الجذب السياحي والاقتصاد الزراعي وقد أنهت الأمانة ممثلة في الإدارة العامة للصيانة والتشغيل بوكالة المشاريع المرحلة الأولى من البرنامج الميداني الشامل لمعالجة الحفر والتشققات والهبوطات للطبقات الأسفلتية بشوارع الطائف الرئيسية والفرعية، الناتجة عن هطول الأمطار والاستخدام المستمرة والمكثفة للشوارع وسيسهم المشروع في تسهيل وصول الأهالي إلى الخدمات الصحية والتعليمية والمرافق التجارية، وتعزيز سلامة وأمن الطرق، والحد من الحوادث المرورية، وتحسين جودة الحياة اليومية. وأوضحت الأمانة أن البرنامج شمل معالجة أكثر من 3 الاف ملاحظة ميدانية شملت إصلاح وصيانة الطبقة الاسفلتية بعد تقييم حالة الشوارع، وحصر الملاحظات، وتحديد أولويات العمل في كل موقع من خلال إعطاء الأولوية للشوارع الأكثر تضررًا، وتابعت الإدارة المواقع التي تحتاج الى إعادة تأهيل من خلال الرصد الميداني وعبر البلاغات الواردة عبر منصات التواصل المختلفة.

وتهدف برامج الصيانة المستمرة إلى تعزيز البنية التحتية وسلامة الحركة المرورية، وتحسين كفاءة وجاهزية الطرق، وسلاسة حركة المركبات داخل الاحياء وبالشوارع الرئيسية، بما ينعكس على جودة الأداء للشوارع والطرق الداخلية عمومًا.

وأوضحت وكالة المشاريع أنها اعتمدت آلية للعمل تراعي أوقات الذروة والعمل وفق أوليات الكثافة المروية ونسب الارتياد للشوارع، من خلال 40 فرق ميدانية نفذت المرحلة الأولى من البرنامج الشامل للصيانة والتأهيل لشبكات الطرق الداخلية بما سلامة وراحة المرتادين.