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ولي العهد يلتقي طارق حامدي الحائز على «الفضية» في أولمبياد طوكيو

صحيفة البلادaccess_time2 / محرم / 1443 هـ      10 أغسطس 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، اللاعب طارق حامدي الحائز على الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2020 .

وعبر سمو ولي العهد خلال اللقاء عن تهنئته للاعب حامدي على فضية الألعاب الأولمبية بطوكيو وما قدمه من مستويات مميزة في لعبة الكاراتيه، متمنيًا له تحقيق العديد من الألقاب الكبرى القادمة.

فيما عبر اللاعب طارق حامدي عن سعادته بلقاء سمو ولي العهد ودعمه لكل الرياضيين بشكل عام والمهتمين بلعبة الكاراتيه بصفة خاصة مما يحفزهم لتقديم أفضل المستويات في المشاركات الدولية.

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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