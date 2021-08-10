ولي العهد يلتقي طارق حامدي الحائز على «الفضية» في أولمبياد طوكيو

البلاد : واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، اللاعب طارق حامدي الحائز على الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2020 .

وعبر سمو ولي العهد خلال اللقاء عن تهنئته للاعب حامدي على فضية الألعاب الأولمبية بطوكيو وما قدمه من مستويات مميزة في لعبة الكاراتيه، متمنيًا له تحقيق العديد من الألقاب الكبرى القادمة.

#ولي_العهد يلتقي اللاعب #طارق_حامدي، معبرًا عن تهنئته له بمناسبة حصوله على الميدالية الفضية في دورة الألعاب الأولمبية #طوكيو2020 وما قدمه من مستويات مميزة في لعبة الكاراتيه.https://t.co/QtXDQI7jxb pic.twitter.com/fthw1dKRV8 — صحيفة البلاد (@albiladdaily) August 10, 2021

فيما عبر اللاعب طارق حامدي عن سعادته بلقاء سمو ولي العهد ودعمه لكل الرياضيين بشكل عام والمهتمين بلعبة الكاراتيه بصفة خاصة مما يحفزهم لتقديم أفضل المستويات في المشاركات الدولية.

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية.