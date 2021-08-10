دعم التمكين المجتمعي للمرضى النفسيين

جدة – ياسر بن يوسف

شهدت جدة توقيع مذكرة تعاون بين وقف (داركم) لرعاية المرضى النفسيين وفاقدي المأوى ومؤسسة الرقم (الأول) للترفيه، في مقر الوقف بجدة، بهدف دعم برامج التمكين المجتمعي لهذه الفئة، وتعزيز قدرتها على التعايش الطبيعي داخل المجتمع.وتدعم الاتفاقية الفعاليات والمناسبات التي يقيمها الوقف، ودعم مبيعات نزلائه في الأعمال الحرفية والمهنية وإبراز أعمالهم في مختلف الفعاليات المتنوعة التي تجري بجدة، وتشجيعهم على الإبداع والاندماج مع المجتمع.

وأكد ناظر وقف (داركم) ملاك باعيسي، أن الشراكة الاستراتيجية الجديدة، ستعود بالنفع على الطرفين، وتساعد في تنمية مهارات نزلاء الوقف وزيادة لغة التواصل بينهم وبين المجتمع، مؤكدا أن الطاقة الاستيعابية للوقف 300 نزيل، ويستضيف في مرحلته الأولى حالياً 50 مستفيدا، تقدم لهم جميع الخدمات المعيشية والنفسية والعلاجية على أعلى مستوى بالتعاون مع الجهات الحكومية، تعزيزا للعمل الإنساني الذي رسخته المملكة في الداخل والخارج، بفضل المبادرات والبرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ومواكبة لرؤية الوطن 2030.