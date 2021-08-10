جون ستونز يجدد تعاقده مع مانشستر حتّى صيفية 2026

وقع المدافع الدولي الإنجليزي جون ستونز، اليوم الثلاثاء، عقدًا جديدًا مع مانشستر سيتي يبقيه في جنبات النادي إلى 2026.

ستونز (27 عامًا) كان من المفترض أن ينتهي عقده مع حامل لقب البريميرليغ بانقضاء الموسم المقبل 2021-2022.



لكن إدارة مانشستر سيتي سارعت بتأمين وضعية اللاعب وأبرمت معه عقدًا جديدًا بإضافة 4 سنوات إضافية لعقده.

He's here to stay! 💪 John Stones has signed a new five-year contract! ✍️💙 🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re — Manchester City (@ManCity) August 10, 2021



جون ستونز كان قد وفد إلى مانشستر سيتي صيفية 2016 من إيفرتون برسم مالي بلغ نحو 56 مليون يورو آنذاك.

وقدم محور الدفاع موسمًا متميزًا في 2020-2021 إلى جانب زميله البرتغالي روبين دياز ما جعل الخبراء يصفونهما بأفضل ثنائية دفاعية في الدوريات الخمسة الكبرى.



وقال اللاعب عقد توقيع العقود: “سعيد للغاية، أحببت دومًا أن أكون جزءً من هذا الفريق، يوجد الكثير من اللاعبين المتميزين هنا وأنا أعلم أنه يمكننا مواصلة الفوز بالألقاب، هذا هو الهدف الأساسي”.



يفتتح مانشستر سيتي موسمه الجديد في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 15 أغسطس المقبل بملاقاة توتنهام هوتسبير.

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