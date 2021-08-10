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جمعية حماية الأسرة تعقد جمعيتها العمومية

صحيفة البلادaccess_time2 / محرم / 1443 هـ      10 أغسطس 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة – عبد الهادي المالكي

عقدت جمعية حماية الأسرة الأهلية يوم أمس اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوي، عن بعد، التزاماً بالإجراءات الاحترازية وحفاظاً على صحة الجميع.


ورحبت رئيس مجلس الإدارة سميرة خالد الغامدي بالأعضاء مقدمة عرضاً عن الخطة التشغيلية للعام 2021 م لمناقشتها واعتمادها.

كما قدمت عضو مجلس الإدارة وجدان الحبشي عرضاً عن الميزانية العمومية لعام 2020 م واعتماد التقرير الختامي لها بالإضافة إلى عرض الموازنة التقديرية للعام المالي 2021 م و اعتمادها.

وعبرت رئيس مجلس إدارة الجمعية عن شكرها لأعضاء الجمعية العمومية الذين يمثلون شركاء النجاح لدعمهم الدائم والمستمر كما تقدمت بالشكر لمسؤولات مركز التنمية المشرفات على الجمعية على حسن تعاونهن ولمنسوبي الجمعية لجهودهم في القيام بخدمات الجمعية.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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