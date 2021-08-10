الأولى

انخفاض نسبة المدخنين في المملكة من 22.7 % إلى 17.5 %

صحيفة البلادaccess_time2 / محرم / 1443 هـ      10 أغسطس 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

صنف تقرير منظمة الصحة العالمية لعام 2021 المملكة العربية السعودية كإحدى الدول الرائدة في مكافحة وباء التبغ،. وذلك من خلال تقديم الخدمات المساعدة للإقلاع عن التدخين فضلا عن تطبيق كل السياسات لمكافحة التبغ.

وكشفت وزارة الصحة أن نسبة المدخنين في المملكة انخفضت من 22.7 % إلى 17.5 % .

وأشارت إلى أن المملكة حصلت على تقييمات عالية في تطبيق السياسات الصحية التي تضمنت : وضع الرسائل الصحية على علب السجائر، ونشر الحملات الإعلامية الضخمة لمكافحة التبغ، ومنع شركات التبغ من الإعلانات والدعم التجاري.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *