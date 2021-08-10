انخفاض نسبة المدخنين في المملكة من 22.7 % إلى 17.5 %

جدة : البلاد

صنف تقرير منظمة الصحة العالمية لعام 2021 المملكة العربية السعودية كإحدى الدول الرائدة في مكافحة وباء التبغ،. وذلك من خلال تقديم الخدمات المساعدة للإقلاع عن التدخين فضلا عن تطبيق كل السياسات لمكافحة التبغ.

وكشفت وزارة الصحة أن نسبة المدخنين في المملكة انخفضت من 22.7 % إلى 17.5 % .

صُنّفت المملكة من الدول المتقدمة في مكافحة التبغ لعام 2021م، معتمدةً بعد توفيق الله على وعي المواطن والمقيم في إنجاح وتنفيذ خططها. pic.twitter.com/bevWX5yBc4

— و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) August 10, 2021