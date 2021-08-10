الفنانة ولاء الجندي لـ”البلاد”: سعيدة بأصداء دموع الحب

جدة – حاتم العطرجي

أطلقت الفنانة ولاء الجندي أغنيتها الجديدة “دموع الحب” من كلمات الشاعر الدكتور عبدالعزيز البابطين والحان محمود عيد وإخراج محمد مرعب.

وأوضحت في تصريح خاص لـ” البلاد” أنها سعيدة جداً بإطلاق الأغنية، وأنها حرصت على اختيار الكلمات واللحن الذي يبرز جمالية الشعر وجميع التفاصيل ليكون عمل غنائي طربي جميل.

وقدمت شكرها لفريق العمل على ماقدمه، وللشاعر الدكتور عبدالعزيز البابطين على منحه الفرصة للتعامل معه والتغني بأشعاره.

وحققت الأغنية خلال أول يومين من انطلاقها أكثر من ١٢ ألف مشاهدة عبر قناة الفنانة الرسمية على اليوتيوب.