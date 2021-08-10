الفن

الفنانة ولاء الجندي لـ”البلاد”: سعيدة بأصداء دموع الحب

صحيفة البلادaccess_time2 / محرم / 1443 هـ      10 أغسطس 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة – حاتم العطرجي

أطلقت الفنانة ولاء الجندي أغنيتها الجديدة “دموع الحب” من كلمات الشاعر الدكتور عبدالعزيز البابطين والحان محمود عيد وإخراج محمد مرعب.

وأوضحت في تصريح خاص لـ” البلاد” أنها سعيدة جداً بإطلاق الأغنية، وأنها حرصت على اختيار الكلمات واللحن الذي يبرز جمالية الشعر وجميع التفاصيل ليكون عمل غنائي طربي جميل.

وقدمت شكرها لفريق العمل على ماقدمه، وللشاعر الدكتور عبدالعزيز البابطين على منحه الفرصة للتعامل معه والتغني بأشعاره.

وحققت الأغنية خلال أول يومين من انطلاقها أكثر من ١٢ ألف مشاهدة عبر قناة الفنانة الرسمية على اليوتيوب.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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