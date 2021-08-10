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“البيئة” تغلق بوّابات سدّ وادي جازان

صحيفة البلادaccess_time2 / محرم / 1443 هـ      10 أغسطس 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

أغلقت وزاره البيئة والمياه والزراعة اليوم ، بوّابات سدّ وادي جازان، بعد أن جرى تخفيض مخزون المياه بالسدّ نتيجة الحالة المطرية ( تروية ) ، والتي نتج عنها ورود كمية من السيول لحوض السدّ قدّرت ب (15.076.500م3 ).

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة جازان المهندس محمد بن علي آل عطيف،. أنه جرى الاستفادة من المياه المنصرفة والبالغة ( 9,101,300 متر مكعب ) لري الأراضي الزراعية بالمنطقة الأولى عبر شبكة قنوات الري “خريم،. والجارة” بمساحة تقدر بـ(634 هكتاراً )، وكذلك تغذية الآبار على مجرى الوادي،. لافتاً في هذا الصدد إلى أن تدفّق المياه من بوابات السدّ استمر (421.5 ساعة).

ibrahim

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