المحليات اختتام بطولة الجبيل للشطرنج بمشاركة (34) لاعباً

الدمام- حمود الزهراني اختتمت الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة بإدارة الخدمات الاجتماعية مؤخراً بطولة الجبيل للشطرنج التي أقيمت بالتعاون مع الاتحاد السعودي للشطرنج ونادي الجبيل للشطرنج بالنادي البحري بمحلة دارين بمدينة الجبيل الصناعية ، بمشاركة (34) لاعبًا من جنسيات مختلفة. من جانبه أوضح مدير إدارة الخدمات الاجتماعية الأستاذ خلف بن ناصر الشمري: إن البطولة تأتي ضمن اهتمام الهيئة الملكية بالجبيل في توفير بيئة اجتماعية جاذبة ومحفزة تلبي الاحتياجات التنموية في المدينة بما يتوافق مع متطلبات جودة الحياة، وتحقيق التنمية المستدامة. وأضاف: تهدف هذه البطولة إلى تشجيع المجتمع على ممارسة الرياضة، وتوفير أنشطة لهواة هذه اللعبة، والمساهمة في توسيع النشاط الرياضي في مدينة الجبيل الصناعية من خلال نشر رياضات جديدة، حيث روعي عند تنفيذ البطولة الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، وتوفير أدوات الأمن والسلامة، تحسبًا لأي ظرف طارئ لأقدر الله. وفي نهاية البطولة توجت إدارة الخدمات الاجتماعية الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى حيث حصل على المركز الأول/ حسام عبد الحافظ، والمركز الثاني/ إبراهيم المطلق أما المركز الثالث فكان من نصيب عبد العزيز الزامل. كما قدمت إدارة الخدمات الاجتماعية درع شكر للاتحاد السعودي للشطرنج نظير تعاونهم المثمر في إنجاح البطولة.