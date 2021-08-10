أرض الخيال.. فعالية نوعية في “صيف السعودية”

جدة- ياسر بن يوسف

انطلقت في الثالث من شهر أغسطس الجاري فعالية “أرض الخيال” في حديقة وممشى المليون بمنطقة عسير، وتحديداً على طريق المحالة بين مدينتي أبها وخميس مشيط، وهي إحدى الفعاليات النوعية لبرنامج صيف السعودية، الذي أطلقته الهيئة السعودية للسياحة تحت شعار “صيفنا على جوك”، وتستمر هذه الفعالية النوعية التي تقام بالتعاون مع المركز الوطني للفعاليات؛ حتى نهاية شهر سبتمبر ٢٠٢١.

وتصحب “أرض الخيال” سياحاً وزواراً وسكان المنطقة؛ في رحلة مفعمة بالمتعة والتشويق مع الأجواء الساحرة والمسطحات الخضراء ومسارات المشي بين المجسمات الفنية وتحت الأمطار المضيئة، بالإضافة إلى الملاعب الرياضية وساحات اللعب ومناطق الجلوس وبيع الأطعمة والمشروبات، كما تنطلق في عطلة نهاية الأسبوع أجمل العروض الترفيهية والموسيقية الحية، وتجربة بناء البيوت العسيرية ذات النمط المعماري الذي يعكس تراث وألوان وأصالة المنطقة. وكانت الهيئة السعودية للسياحة قد أطلقت في الرابع والعشرين من شهر يونيو الماضي برنامج صيف السعودية تحت شعار “صيفنا على جوك” في ١١ وجهة سياحية حول المملكة، تتنوع بين الوجهات الجبلية والشاطئية، وتقدم أكثر من ٥٠٠ نشاط وتجربة سياحية متنوعة عبر أكثر من ٢٥٠ شريكاً من القطاع الخاص، كما تم مؤخراً إطلاق مسار الفعاليات النوعية بالتعاون مع المركز الوطني للفعاليات، والذي يضم ٣٠ فعالية نوعية كبرى وما يزيد عن ٣٠٠ نشاط وعرض ترفيهي في ٦ مدن حول المملكة، ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات عبر زيارة منصة “روح السعودية” أو الاتصال على الرقم المخصص للعناية بالسياح (٩٣٠).