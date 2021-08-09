وصول البعثة السعودية المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020

وصلت صباح اليوم الإثنين 9 أغسطس 2021م. إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة البعثة السعودية. المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020، برئاسة صاحب السمو الملكي. الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة. رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية.
حيث كان. في استقبالهم نيابة عن سمو أمير منطقة مكة المكرمة. صاحب السمو الأمير سعود بن جلوي محافظ جدة المكلف. وعدد من مسؤولي وزارة الرياضة، وأعضاء مجلس إدارة. اللجنة الأولمبية العربية السعودية، ووسائل الإعلام.
وشهد الاستقبال الرسمي إقامة ممر شرفي للبطل. السعودي طارق حامدي، الذي حقق إنجازًا تاريخيًا لرياضة الوطن. بتتويجه بالميدالية الفضية في منافسات لعبة الكاراتيه. في فئة فوق 75 كجم، ضمن منافسات أولمبياد طوكيو 2020. التي أسدل عليها الستار أمس الأحد.
وكان سمو وزير الرياضة قد أعلن عن تقديم مكافأة الفوز. بالميدالية الذهبية، والبالغة 5 ملايين ريال لطارق حامدي. نظير تميزه وإبداعه وتمثيله المشرف للوطن. في المحفل الرياضي الدولي الكبير “أولمبياد طوكيو 2020”.
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