«مجموعة أبها» تقف على الإنجازات بالمدينة الجامعية الجديدة

الفرعاء – مرعي عسيري

بدعوة من رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح السلمي قامت مجموعة (أبها عطاء ووفاء) برئاسة ناصر عبد الله العواد برفقة عدد من وجهاء المجتمع بعسير من مدنيين وعسكريين بزيارة للمدينة الجامعية الجديدة بالفرعاء التى شارف الإنجاز فيها 98 ٪ .

وكان في استقبال الوفد مستشار رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبد الله بن داهم والمهندس فائز بن علي ال سلطان مدير عام المشاريع بالجامعة وعدد من روساء الأقسام التخصصية واوضح المهندس ال سلطان أن الجامعة تتربع على مساحة 8 ملايين متر مربع وأن تكلفتها وصلت إلى 10 مليارات ريال فيما أكد مستشار رئيس الجامعة أن الانتقال سيكون تدريجيا بدءا من الفصل الدراسي القادم.

وخلال الجولة استمع الوفد إلى شرح من المهندس المشرف على المشروع عبد الرحمن بن حمران عن الكليات العلمية والأدبية والأستاد الرياضي الذي يتسع لـ 23 ألف متفرج والمسبح والمغطس الأولمبي ومواقف السيارات الثلاثة متعددة الأدوار حيث يتسع كل موقف لـ 897 سيارة والمواقف المسطحة التي تتسع لـ 700سيارة .

واكد مدير عام المشاريع أن نسبة الانجاز الكلي وصلت إلى 98 ٪ ولم يبق إلا لمسات يمكن الانتهاء منها قريباً فيما كشف مستشار مدير الجامعة الدكتور ال دهم عن تعثر بعض الشركات وتم التغلب على هذه المعضلة بمتابعة واهتمام أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال، مشيراً إلى أن كليات البنات على طريق الملك عبد الله سيتم تحويلها لطالبات الدراسات العليا. وشملت الجولة مركز الأمير سلطان للبحوث والمطعم والنادي الطلابي والمستودعات الطبية والعادية ومحطات الكهرباء الخاصة بالجامعة والموصلة من محطة ضخ الشقيق وجازان والتى كلفت 400 مليون ريال دفعتها الجامعة، كما شملت المستشفى الجامعي الذي يعتبر من المستشفيات الكبيرة في المملكة ويتسع مستقبلاً لـ 800 سرير حيث اوضح المشرف على المشروع المهندس عامر عسيري تجهيز 100سرير بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بعسير لطوارئ كورونا منها 16 عناية مركزة. وشملت الجولة أيضاً غرف الأشعة التى زودت بأجهزة حديثة متطورة وعددا من المواقع.