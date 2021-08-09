الثقافية دراسة علمية: حضارة أستراليا جاءت من أصول إفريقية

يحتفل العالم اليوم، ممثلا فى الهيئات الأممية والحقوقية، باليوم العالمى للسكان الأصليين ، والذى بدأ الاحتفال به فى 9 أغسطس 1994 ، لذا سوف نستكشف أقدم حضارة في العالم، من السكان الأصليين الأستراليين. وجدت دراسة غير مسبوقة للحمض النووي دليلًا على هجرة بشرية واحدة من إفريقيا إلى أستراليا فى وقت مبكر. وفقا لما ذكره موقع هيستورى ، حصل فريق دولي من الباحثين على إذن لاستخراج الحمض النووي من 83 من السكان الأصليين الأستراليين و 25 من سكان بابوا من غينيا الجديدة وتسلسل معلوماتهم الجينية الكاملة. وذكر مؤلفو الدراسة أن غالبية غير الأفارقة ينحدرون من مجموعة أسلاف واحدة من المهاجرين الذين غادروا إفريقيا منذ حوالي 72000 عام وانتشروا في النهاية عبر القارات الأخرى، في حين أن مجموعات الأجداد الأوروبية والآسيوية أصبحت مميزة في السجل الجينى منذ حوالي 42000 عام. ويقول الباحثون أن هذا حدث قبل ذلك – منذ حوالي 58000 عام – في حالة مجموعات أسلاف بابوان وأستراليا الأصليين عندما غامروا شرقًا. وقال مانجيندر ساندو، من معهد سانجر وجامعة كامبريدج ، في بيان صادر عن الجامعة، “ربما كانت هناك هجرات أخرى، لكن الأدلة حتى الآن تشير إلى حدث خروج واحد”.