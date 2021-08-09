المحليات

للحاصلين على جرعتين من لقاح "كورونا"

جامعة الملك عبدالعزيز تعلن عودة الدراسة حضورياً

صحيفة البلادaccess_time1 / محرم / 1443 هـ       9 أغسطس 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز عودة الدراسة حضورياً لجميع مراحلها الدراسية “دبلوم، بكالوريوس، دراسات عليا”، للعام الجامعي 1443هـ، لمن حصلوا على جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس “كورونا”، وذلك طبقاً للتوجيهات الصادرة من وزارة التعليم ووزارة الصحة.

وحثّت الجامعة جميع الفئات المشمولة من طلاب وطالبات ومنسوبين على الإسراع لاستكمال جميع الجرعات من اللقاح، قبل بدء العام الدراسي في 29 أغسطس 2021م، في حين خصصت الجامعة مركز لقاحات مضاد لفيروس “كورونا” في المركز الرئيس بمقر الجامعة (مبنى 29) لجميع الطلاب والطالبات والمنسوبين وذويهم من خلال المنصة: vaccines.kau.edu.sa .

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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