تغلب على أمراض القلب وضعف جهاز المناعة في زمن كورونا عبر هذا النبات

تهدد أمراض القلب وضعف جهاز المناعة الملايين حول العالم، خاصة مع انتشار الأوبئة القاتلة.

وتؤدي تلك الأمراض إلى جميع أنواع المضاعفات الصحية الأخرى ويمكن أن يقصر عمر حياة الإنسان.

إلا أن تغيير النظام الغذائي قد يحدث فارقًا كبيرًا، وتناصر خبيرة التغذية بيكسي تيرنر، الأطعمة الخضراء التي يمكن أن توفر العديد من الفوائد.

التي تتمثل في زيادة مستويات الطاقة إلى تقليل أمراض القلب وتقوية المناعة.

وتشير «تيرنر» إلى أن «السبانخ مصدر جيد لحمض الفوليك»، كما اعتبرت أن النقص في هذه المغذيات يمكن أن يؤدي إلى فقر الدم الناجم عن نقص حمض الفوليك.

وهي الحالة التي «يمكن أن تجعلك تشعر بالتعب ونقص الطاقة»، وفق موقع صحيفة «إكسبريس» البريطانية.

وقالت إن أحدث مسح وطني للنظام الغذائي والتغذية «NDNS» يظهر أن معظم الناس في المملكة المتحدة لا يحصلون على ما يكفي من حمض الفوليك»

وأضافت بقولها «لذا ربما، يمكننا استخدام المزيد من السبانخ في الحياة»، وفقًا لـ«سبوتنيك».

أعراض فقر الدم

وقد تظهر أعراض فقر الدم الناجم عن نقص حمض الفوليك على النحو التالي: «جلد شاحب، قلة شهية، أن تكون متذمرا (سريع الانفعال).

قلة الطاقة أو التعب بسهولة، إسهال، لسان ناعم ورقيق».

حيث يجب أن تكون النساء اللواتي يرغبن في الحمل حذرات للغاية بشأن نقص «حمض الفوليك».

أمراض القلب

وكانت أشارت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية «NHS» أن أمراض القلب تحدث عندما يتم تقييد إمداد القلب بالدم بسبب الشرايين الضيقة والغائرة.

وتشمل الأعراض الرئيسية لأمراض القلب ما يلي: «ألم في الصدر (ذبحة صدرية)

ضيق في التنفس، ألم في جميع أنحاء الجسم، شعور بالإغماء، الشعور بالغثيان».

ومن أفضل الطرق للوقاية من أمراض القلب تناول نظام غذائي صحي ومتوازن.

كما أنه من المهم أيضًا أن تكون غير مدخن، وأن تتحكم في نسبة الكوليسترول والجلوكوز في الدم، وأن تكون نشيطًا بدنيًا.

وأضاف تيرنر: «الخضر، سواء كانت كرنب أو سبانخ

كلها طرق رائعة للحصول على ما يكفي من البيتا كاروتين (فيتامين أ)»