“بدر آل الشيخ” مشرفاً عاماً على مكتب رئيس شؤون الحرمين

مكة المكرمة : البلاد

أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس قراراً بتكليف الأستاذ بدر بن صالح آل الشيخ مديرا ومشرفا عاما لمكتب الرئيس العام بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

ويأتي توجيه الشيخ عبدالرحمن السديس ضمن حزمة من القرارات التي تستعد الرئاسة لتنفيذها بهدف إحداث نقلة تطويرية نوعية في هيكلتها الإدارية باستحداثات تشمل الوكالات والإدارات العامة الميدانية والإدارية بالرئاسة.

وسأل الأستاذ بدر آل الشيخ” المولى القدير أن يمده بالعون والتوفيق والسداد لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وأن يكون عند حسن ظن الجميع في أداء الأمانة والمسؤولية لخدمة الدين ثم المليك والوطن، مؤكدًا أن تكليف معاليه سيكون حافزًا لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله- نحو التطوير الشامل للمنظومة الخدمية بالمسجد الحرام. وشقّ بدر ال الشيخ طريقه في السلم الإداري خطوة خطوة حيث بدأ من الصفر كإداري في اكاديمية المسجد الحرام عام ١٤٣٨ هجرية ؛ ًوبعدها بعام تم تكليفه كوكيل لوحدة السكرتارية والتنسيق في مكتب الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي عام في 1439هـ…و في عامً

١٤٤٠ تم ترقيته ليصبح مدير وحدة السكرتارية والتنسيق بمكتب الرئيس العام ..

وفي عام ١٤٤١ تم تكليفه كمدير عام مكتب الرئيس العام ليصبح في دائرة صناع القرار المحيطة للشيخ الدكتور عبدالرحمن بن السديس الذي وضع ثقته فيه نتيجة لكفاءته في العمل حيث أضاف اليه مهمة الوكيل المساعد لشؤون المالية والإدارية بالإضافة إلى عملي مدير عام مكتب الشيخ عبدالرحمن السديس .

وتم تكليف بدر ال الشيخ الذي يحمل شهادة الماجستير في إدارة الاعمال أيضا برئاسة وعضوية الكثير من اللجان الهامةً منهاً رئيس لجنة النظر في أوضاع موظفي مكتبا لرئيس العام وعضو لجنة وًرئيس اللجنة التنفيذية لمخرجات لجنة التطوير الإداري ورئيس لجنة لتوثيق الجهود والإنجازات في الرئاسة