“الصحة”: المنحنى الوبائي مبشر.. ولم نرصد حالات وفاة لأطفال نتيجة أخذ اللقاح

الرياض ـ البلاد

استعرض المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، امس ، مستجدات أوضاع جائحة فيروس كورونا المستجد، مشددًا على أهمية اللقاحات للوصول للمناعة المجتمعية اللازمة.

وأكد خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات كورونا، أن الجائحة الآن تعتبر جائحة غير المحصنين، حيث تكون عمليات انتقال الفيروس بينهم أسرع وأخطر، وذلك قياسًا بالمحصنين، نافيا، ما تم إشاعته بوقوع وفيات بين الأطفال بعد تلقيهم لقاحات كورونا هي أكاذيب ومغالطات لا تمت للواقع بصلة، مشيرًا إلى أن جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة وصلت إلى مستويات مميزة.

وأشار إلى أن المنحنى الوبائي في المملكة أصبح إيجابيًا ومبشرًا بالخير، كما شدد على ضرورة الاستمرار في التقيد بالإجراءات الاحترازية من أجل مواصلة المؤشرات الإيجابية لمنحنى الإصابات بكورونا.

وحذر العبدالعالي خلال إحدى فقرات المؤتمر الصحفي بعنوان “لا يخدعونك”، من الانسياق وراء الشائعات والأكاذيب التي يروجها البعض بدافع من الجهل أو السذاجة، مشيرًا إلى أن هذه الشائعات مستمرة منذ بداية الجائحة حتى الآن.

وأضاف إنه لم يتم اعتماد التطعيم بلقاحي سينوفارم وسينوفاك ضد كورونا أن اللقاحات المعتمدة في المملكة (فايزر ، أكسفورد أسترازينيكا، موديرنا، جونسون)، مشيرًا إلى أنه لم يتم اعتماد التطعيم بلقاحي سينوفارم وسينوفاك ضد كورونا في المملكة. واستطرد ، إن لقاحات كورونا آمنة ومهمة وفعالة في كافة مراحل الحمل، مشيرًا إلى أن الإصابة بالفيروس خطر على الحوامل وقد يعرضهن للمخاطر.

وكشفت وزارة الصحة عن تسجيل (731) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (14) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (620) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (514,982) حالة ولله الحمد. وأوضحت المتحدثة باسم وزارة التعليم، ابتسام الشهري، أن الطلاب من المرحلتين المتوسطة والثانوية سيبدؤون عامهم الدراسي حضوريًا بعد الحصول على جرعتين من لقاح كورونا، مبينة أن طلاب المرحلة الابتدائية سيبدؤون عامهم الدراسي عن بُعد من خلال منصة “مدرستي”.

وأضافت خلال المؤتمر الصحفي أن الطلبة في رياض الأطفال سيبدؤون عامهم الدراسي من خلال منصة “روضتي”، أما الطلبة تحت سن 12 سنة والطلبة الذين يعانون من أمراض مزمنة تمنعهم من الحصول على لقاح كورونا يبدؤون عامهم الدراسي عن بُعد. وأكدت أن الهدف من ذلك الوصول للحصانة المجتمعية المطلوبة بنسبة 70%، أو بتاريخ 30 أكتوبر من العام الحالي أيهما يسبق أولاً، مشيرة إلى أن عدد الطلاب والطالبات في المرحلتين المتوسطة والثانوية يبلغ 3.1 مليون طالب وطالبة، لافتة إلى أن نسبة المحصنين منهم 70%، ومن حصل منهم على جرعة واحدة 45%، ومن حصل على جرعتين لا يتجاوز 19%، ونسبة المتحصن المتعافي منهم 6%.

واستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الشوؤن البلدية والقروية والإسكان سيف السويلم الجولات الرقابية خلال شهر يوليو التي تم خلالها تنفيذ 499240 زيارة أسفرت عن تحرير 2346 مخالفة.