البريد السعودي “سبل” يستقبل إعلاميي المنطقة الشرقية

الدمام -حمود الزهراني

استقبل بريد المنطقة الشرقية صباح يوم ، “الاثنين” ٢-١-١٤٤٣ هـ في مقره الرئيسي بالدمام عددًا من إعلاميي المنطقة الشرقية .

وكان في مقدمة مستقبلي الإعلاميين، مدير إدارة بريد المنطقة الشرقية الأستاذ فهد الهاجري ومدير إدارة الاتصال والاعلام في سبل الاستاذ صالح العنزي، حيث تم استقبالهم وتنظيم جولة ميدانية لمرافق البريد بمكتب بريد المنطقة الشرقية واشتملت مركز المعالجة وشباك القبول واطلع الإعلاميين على مسار سير الطرود البريدية والإجراءات منذ بداية استلام الطرد من العميل حتى تسليمه للعميل .

وفي نهاية اللقاء تم تقديم الشكر لجميع الحاضرين لمشاركتهم الفعالة في إيصال الرسالة الاعلامية البريدية في مختلف وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي .