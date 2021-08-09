استثمار المناطق المحيطة بالسدود في الأنشطة الترفيهية

جدة ـ ياسر بن يوسف

تواصل وزارة البيئة والمياه والزراعة جهودها في المجالات المنوطة بها من آليات التشجير، والحفاظ على الغطاء النباتي وترشيد المياه، واتساقا مع ذلك كشفت الوزارة عن خطط لتأهيل رجال الاعمال لتطوير المناطق المحيطة بالسدود في مناطق المملكة كافة والاستثمار في هذا المجال. أوضح ذلك مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد الغامدي لافتا إلى أن الوزارة اعلنت رغبتها في تأهيل مستثمرين لاستثمار وتطوير المناطق المحيطة بالسدود وإدارتها المستدامة .

وذكرت الوزارة أنها تهدف إلى تعظيم الفائدة من المناطق المحيطة بالسدود، ودعم الأنشطة الترفيهية والسياحية، وتحقيق أمن بيئي مستدام، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.



يأتي ذلك بهدف قياس قدرات المستثمرين القادرين على المنافسة على استثمار السدود ، معلنه أن آخر موعد لتقديم الطلب سيكون يوم الثلاثاء الموافق 24 أغسطس الجاري، من خلال البريد الإلكتروني المخصص لذلك.

وأوضحت الوزارة إنه يأتي ذلك كهدف استراتيجي من أهداف التنمية المستدامة حيث يمكن لهذا الجانب الاستثماري أن يتم بالتنسيق والمشاركة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة حيث يعتبر الاستثمار في تأهيل وتنمية المناطق المحيطة بالسدود وتطوير المناطق القريبهً من المدن للاستثمار من قبل القطاع الخاص لعمل منتزهات وجلسات ومطاعم وخدمات سياحية ، مما يساهم في دعم وإثراء للنشاط الترفيهي الذي تتيحه مثل هذه المناطق الطبيعية للمواطنين والسائحين، واحدا من أهم الروافد التي تدعم خطط التنمية الشاملة، وتحقق أهداف وتوجهات الاستراتيجية العامة للتنمية الوطنية في المملكة, والتي ترمي الى إثراء التنوع الاقتصادي الوطني، وتوفير فرص وظيفية للمواطنين، وتفعيل مشاركتهم في المجالات العديدة التي تنتجها مشاريع التنمية.

يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة انشئت في منطقة مكة المكرمة أكثر من (56) سدا منها خمسه سدود مخصصة للشرب وهي سد المرواني بمحافظة خليص، وسد وادي رابغ، وسد وادي حلي وقنونا بمحافظة القنفذة، فضلا عن (52) سد متوسط وصغيره للأغراض الزراعية يقدر تخزينها [79.714.151] م3)، وهي سدود غير مرخصة للشرب تتوزع في مناطق مكة المكرمة.