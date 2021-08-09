المحليات

أمير الجوف يدشن المركز الحضاري بمركز صوير بقيمة 2.4 مليون ريال

صحيفة البلادaccess_time1 / محرم / 1443 هـ       9 أغسطس 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

صوير : واس

واصل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف جولاته على محافظات ومراكز المنطقة لمتابعة مستوى تقديم الخدمات للأهالي وتدشين المشروعات التنموية والخدمية.

ودشن سمو أمير المنطقة خلال زيارته لمركز صوير اليوم، مشروع المركز الحضاري .

وكان في استقبال سموه أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان ورئيس مركز صوير ناصر بن سعود السهلي،

حيث ‏أزاح الستار إيذاناً بافتتاح المركز، مستمعاً من رئيس بلدية صوير المهندس تركي بن عبد العزيز السلامة لشرح عن المشروع الذي يقع على مساحة 33.000 متر مربع بتكلفة بلغت 2,373,303 ريالات ، ويتكون من صالتي استقبال ومكاتب إدارية وساحة احتفالات ومواقف للسيارات ، وتم تجهيزه لإقامة الاحتفالات والمناسبات والمهرجانات الوطنية.

رافق سموه خلال الجولة وكيل إمارة المنطقة حسين بن محمد آل سلطان.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *